Le collectif des victimes du 10 11 et 12 juillet 2020 du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP était face aux hommes de médias ce dimanche 3 avril 2022. Il s'agissait pour eux de saluer et remercier Adama Ben Diarra du mouvement Yerewolo debout sur les remparts pour les promesses tenues.



Selon les portes-paroles du collectif, ils reçoivent effectivement 1.500.000 FCFA des mains de Adama Ben Diarra chaque fin de mois comme il avait promis pour les soins et autres besoins.



Le collectif a aussi annoncé que Sidibé n'est plus leur porte-parole tout et demander de penser aux victimes du 10 11 et 12 juillet en diligentant la mise en œuvre de la proposition de loi portant indemnisation des victimes ayant subi des préjudices corporels et aux ayant-droits des victimes décédées des 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako et celles de Sikasso et Kayes.



