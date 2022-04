Tessit, Talataye, Ansongo , Ménaka: Le regain d’insécurité préoccupe la MINUSMA - abamako.com

News Région Article Région Tessit, Talataye, Ansongo , Ménaka: Le regain d’insécurité préoccupe la MINUSMA Publié le dimanche 3 avril 2022 | Les Echos

© aBamako.com par Momo

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou





C’est dans un communiqué rendu public le jeudi 31 mars 2022, que la Minusma a exprimé sa vive préoccupation suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans les localités de Tessit, Talataye, Ansongo et dans la région de Ménaka.







Le regain d’attaques meurtrières dans nord du Mali alarme au plus haut point la MINUSMA. En effet, ces dernières semaines ont vu la situation sécuritaire se dégrader dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, notamment dans les localités de Tessit, Talataye, Ansongo et dans la région de Ménaka. Une détérioration sécuritaire qui, selon le communiqué de la Mission onusienne, a eu un impact dévastateur sur la population civile en entraînant des dizaines de morts et des déplacements importants de populations vers les villes de Gao et d’Ansongo.



La MINUSMA, qui a exprimé son inquiétude la plus vive face à cette recrudescence des attaques meurtrières perpétrées par les groupes armés jihadistes, émet une condamnation ferme des meurtres et autres actes criminels commis à l’encontre des civils. « Tout doit être fait pour que les auteurs de ces actes soient traduits en justice », a martelé la Mission onusienne.



Loin de se limiter aux condamnations, la MINUSMA a dit travailler afin de juguler les attaques. C’est pourquoi, spécifie le communiqué, « la Force de la MINUSMA a déployé une unité dans la zone depuis plus d’une semaine. » La communication de la MINUSMA souligne également que « des équipes de la Mission ont été mobilisées pour mieux évaluer l’impact de la violence sur les communautés se trouvant dans les zones affectées ». Une enquête de vérification des faits liés aux violations et abus des droits de l’Homme a ainsi été ouverte.



La MINUSMA déclare qu’elle reste en étroit contact avec les autorités pour « déterminer la nature de l’appui supplémentaire qu’elle pourrait apporter aux populations. »



SEYDOU FANÉ



Source: Les Échos-Mali