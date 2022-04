Célébration du 26 mars:; Assimi assume le combat des Martyrs - abamako.com

News Politique Article Politique Célébration du 26 mars:; Assimi assume le combat des Martyrs Publié le dimanche 3 avril 2022 | Le Combat

Cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs à la place des martyrs

Bamako, le 26 mars 2022. A l`occasion du 32è anniversaire de l`avènement de la démocratie dans notre pays, le président de la transition, Son Excellence le Colonel Assimi Goita a respecté la tradition en déposant une gerbe de fleurs à la place des martyrs du 26 mars 1991. Tweet







A l’unisson, la nation s’est souvenue, le samedi 26 mars 2022, du sacrifice des Martyrs de Mars 91. Un hommage national auquel le colonel Assimi Goïta et de nombreux représentants de l’Etat se sont fait le devoir de s’associer. Un devoir de mémoire qui a aussi mis certains, dont le Premier ministre, face à leurs contradictions et les a contraints à se dérober jusqu’aux confins du désert dubaïote.







Aux héros de mars 91, la patrie reconnaissante. Un sacro-saint devoir de gratitude réaffirmé par le Président de la Transition, le samedi 26 mars 2022, sur l’aire du mémorial dédié aux Martyrs de la cruauté dictatoriale. En sacrifiant au rituel du dépôt de la gerbe de fleurs, et surtout, en reconnaissant solennellement sa part individuelle et la part collective de dette que l’ensemble de la nation a à l’endroit des Martyrs, le colonel Assimi Goïta s’est voulu le continuateur hiératique de l’esprit du 26 mars. Une démarche qui a rassuré et conforté plus d’un Malien. Le geste présidentiel inscrit ainsi dans le marbre la garantie que la Révolution de 1991 restera indélébile dans la mémoire collective du Mali.



Cette position du chef de l’Etat tranche avec celle de son Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. Lequel a toujours nié le bien-fondé et la portée historiques de mars 1991, allant jusqu’à flirter avec les thèses condamnables du révisionnisme et cherchant à dénier aux Martyrs tout mérite révolutionnaire. Mais, comme c’est très souvent le cas, la logique négationniste et la volonté révisionniste ont fini par se prendre au piège de leurs propres contradictions. Car, une fois encore, Choguel K. Maïga en est venu à oublier que la Constitution de 92, dont son gouvernement tire sa sève légitime, rend un vibrant hommage aux Martyrs dans son Préambule. On comprend maintenant pourquoi, piégé dans le labyrinthe de sa théorie révisionniste indémontrable, le PM a fait le choix se retrouver au Qatar au moment de la célébration du 26 Mars. Une esquive qui, en somme, ressemble plus à une dérobade qu’à une habileté politique.



MAMOUDOU SIDIBÉ



Source: Les Échos-Mali