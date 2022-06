Concours de la fonction publique : 20 cas de faux diplômes épinglés - abamako.com

Selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 1 juin 2022, la vérification des diplômes des candidats admissibles au récent concours de la fonction publique a révélé vingt (20) cas de faux diplômes qui seront transmis à la justice.



Au cours de ce Conseil des ministres, et suite au rapport du ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, le gouvernement a pris acte d’une communication relative à la délibération et la proclamation des résultats des concours directs de recrutement dans la Fonction publique de l’Etat au titre de l’exercice budgétaire 2021.



Au total 843 emplois, repartis entre différents cadres, étaient à pourvoir. Sur 63.677 inscrits, 58.461 candidats ont pris part aux concours.



A l’issue des dits concours, 807 candidats ont été déclarés définitivement admis. 76 postes sont restés vacants pour non obtention de la moyenne requise par les candidats. Mais, la vérification des diplômes des candidats admissibles a révélé vingt (20) cas de faux diplômes qui seront transmis à la justice.



