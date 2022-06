PR Salikou Sanogo, à l’occasion du 19eme anniversaire de L’URD, hier: « Je n’ai assuré ou donné à un quelconque des candidats à la candidature du parti, l’assurance de mon soutien » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique PR Salikou Sanogo, à l’occasion du 19eme anniversaire de L’URD, hier: « Je n’ai assuré ou donné à un quelconque des candidats à la candidature du parti, l’assurance de mon soutien » Publié le jeudi 2 juin 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

Cérémonie de présentation de voeux de l`URD à la presse

Bamako, le 22 janvier 2022 Le Pr Salikou président par intérim de l`URD a présidé la cérémonie de présentation de voeux a la presse nationale et internationale à l`hôtel de l`Amitié de Bamako Tweet

1er Juin 2003 – 1er Juin 2022, cela fait 19 ans que l’Union pour la République et la Démocratie (URD) a été portée sur les fonts baptismaux. A cette occasion, le premier vice-président et président par intérim du parti de la poignée de mains a tenu à faire passer un message, hier mercredi 1er juin 2022.



Selon Pr Sanogo, véritable creuset d’énergie et de foi inébranlable en un (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON