Année scolaire 2021-2022 : Le calendrier des examens

Année scolaire 2021-2022 : Le calendrier des examens Publié le jeudi 2 juin 2022 | L'Essor

Les dates des examens des enseignements fondamental, normal, secondaire général, technique et professionnel au titre de l’année scolaire 2021-2022 ont été publiées par le ministère de l’éducation nationale.









Le calendrier est fixé comme suit: les épreuves écrites de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) auront lieu du 20 au 23 juin 2022.

Les épreuves anticipées de l’éducation physique et sportive (EPS) du diplôme d’études fondamentales (DEF) démarreront à compter du 6 juin 2022. Les épreuves écrites du DEF se tiendront du 27 au 29 juin 2022. Le brevet de techniciens (BT) aura lieu du 4 au 7 juillet 2022.

Les épreuves anticipées du baccalauréat technique et professionnel (bac) se tiendront du 14 au 15 juillet 2022. Les épreuves écrites du bac proprement dit auront lieu du 18 au 21 juillet 2022. L’EPS des Instituts de formation des maîtres (IFM) se déroulera du 4 au 9 juillet 2022.



Les épreuves orales et pratiques des IFM auront lieu du 12 au 16 juillet 2022. Le BT santé se tiendra du 25 au 29 juillet 2022.

Quant au BT agro-pastoral, il se déroulera du 1er au 5 août 2022.