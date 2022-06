Cedeao : vers la levée des sanctions imposées au Mali ? - abamako.com

Publié le jeudi 2 juin 2022 | Le DEMOCRATE

© Autre presse par DR

Mesures de la CEDEAO contre le Mali: "Le peuple malien ne mérite pas ces sanctions" (Cadre d’échange des Partis et Regroupements politiques)

Une réunion extraordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se tiendra, ce jour, à Accra, la capitale du Ghana. Au menu, la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Le Mali verra-t-il les sanctions économiques, prises à son encontre, depuis le 9 janvier dernier, lever ? C’est, en tout cas, ce que souhaitent les pays de la sous région, dont les populations n’en sont pas moins, épargnées par ses effets.







En effet, depuis le 9 janvier 2022, date à laquelle les sanctions ont été prises, les stocks sont en baissent. Et les prix flambent. Ils sont, aujourd’hui, des millions de Maliens – tant de l’intérieur que de l’extérieur – à souhaiter la levée « immédiate » de ces sanctions. Qui ne respectent aucun texte de la CEDEAO, ni ceux de l’UEMOA. A moins, disent-ils, qu’elles soient imposées de l’extérieur. La France avait menacé de faire regretter, au Mali, ses décisions : celle de mettre dehors Barhane, Takuba… et d’avoir signé des accords de défense avec la Russie, qui a livré de nombreuses armes et d’avions à l’armée malienne.

La pauvreté monte en flèche. Et les opérations bancaires, à l’intérieur comme à l’extérieur, se raréfient, paralysant des pans entiers du secteur économique. Le quotidien devient, au fil des jours, insupportable pour de nombreuses familles. Certaines n’ont même plus à un repas par jour.

Dans les familles vivant à la périphérie de la capitale, certains « pères de famille » quittent, dès l’aube, le domicile conjugal. Parce qu’ils ne disposent pas des 500 ou 1.000 Francs CFA pour « faire bouillir la marmite ».

L’Etat, lui-même, a du mal à faire face à certaines dépenses publiques.

Pendant ce temps, il doit faire face aux dépenses liées à la nouvelle campagne agricole, à la lutte contre le terrorisme…



La nécessaire levée sanctions



Face à tout cela, des millions de Maliens souhaitent, enfin, la levée des sanctions imposées au Mali depuis le 9 janvier dernier.

Les autorités maliennes avaient proposé, à la CEDEAO, 24 mois pour la Transition. Soit, 2 ans en plus des 18 mois, déjà, écoulés. Alors que les Chefs d’Etat de la CEDEAO les a invitées à respecter le calendrier de 12 à 16 mois, recommandé pour la prolongation de la période de Transition.

Mais, depuis plusieurs jours, les hommes politiques et certains diplomates évoquent la possibilité d’un compromis, à la réunion extraordinaire du 4juin 2022, devant se tenir dans la capitale ghanéenne.

Qui bloque la levée des sanctions contre le Mali ? La CEDEAO est-elle libre pour le faire ?

Bref, tous les Chefs d’Etat ouest-africains sont unanimes pour dire que ces sanctions imposées au Mali sont inefficaces. Alors qu’attendons-nous pour les lever ? Les réponses à toutes ces questions à la fin de ce sommet, qui se veut « extraordinaire ».



Oumar Babi