Amélioration des conditions carcérales au Mali: Zoom sur l’architecture de la nouvelle Maison d’Arrêt de Kéniéroba

En vue de désengorger la Maison Central d’arrêt de Bamako, qui fait l’objet d’une forte surpopulation carcérale, le Gouvernement avait entrepris la construction d’une nouvelle Maison d’Arrêt à Kéniéroba à 60 km de Bamako.



Elle est bâtie sur une superficie de cinq (05) hectares avec une capacité d’accueil de deux mille cinq cents (2500) places au niveau des cellules ordinaires et soixante-treize (73) places au niveau des cellules exceptionnelles. Elle est constituée, entre autres, de 8 blocs de réception, d’une salle de formation, de deux blocs VIP. S’y ajoutent un bâtiment administratif, un magasin, une bibliothèque, des lieux de culte (mosquée, église) en plus des cellules, des terrains de sports (football et tennis).



Le coût de réalisation des travaux s’élève à 12 milliards 116 millions 453 mille 125 francs CFA entièrement financé par le Budget national. Cette nouvelle Maison d’Arrêt, répondant aux standards internationaux, permettra d’améliorer les conditions carcérales des détenus.



