Enseignement supérieur : L'université virtuelle de Sikasso dispose désormais d'un site géographique officiel

Enseignement supérieur : L'université virtuelle de Sikasso dispose désormais d'un site géographique officiel
Publié le jeudi 2 juin 2022

© aBamako.com par Momo

La ville de Sikasso

Dans le cadre de la réforme de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui entend doter chaque région du pays d’une université, l’université à venir de Sikasso connaît désormais son emplacement géographique d’où elle devra sortir de terre. Il s’agit d’une parcelle d’une superficie de 400 hectares, sise à Gongasso.



Le projet de décret portant affectation au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de cette parcelle de terrain, objet du Titre foncier n°10350 du Cercle de Sikasso, a été adopté par le conseil des ministres du mercredi 1er juin 2022. C’était sur le rapport du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population.



