Collectivités territoriales du Mali : La mise en place du Projet de leur accès au service de télécommunication se formalise Publié le jeudi 2 juin 2022 | aBamako.com

L’exécutif de notre pays a adopté lors de son dernier conseil des ministres en date, un projet de décret portant approbation du marché relatif à la mise en place du Projet d’Accès au service de télécommunication des collectivités territoriales : lot unique.



Le marché est attribué à la Société SIMO TELECOM pour un montant toutes taxes comprises de 9 milliards 407 millions 295 mille francs CFA et un délai d’exécution de douze (12) mois.



« Le présent projet, entièrement financé par l’Agence de Gestion du Fond d’Accès Universel, vise la mise en place d’infrastructures de télécommunication au niveau des différentes Collectivités territoriales et permettra à l’Administration d’avoir son propre réseau de télécommunication ultra sécurisé et autonome » a précisé le communiqué qui a sanctionné ce conseil des ministres en date du 1er juin 2022.



ANDROUICHA