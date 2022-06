Qnet: La vente directe, une alternative au chômage en Afrique subsaharienne - abamako.com

Publié le jeudi 2 juin 2022

© Autre presse par DR

Qnet

Le taux de chômage en Afrique augmente et la croissance économique mondiale continue de se contracter. De plus, le taux d’inflation a continué de grimper au-delà des prévisions. L’inflation au Ghana est officiellement de 16% (www.statista.com) pendant qu’officieusement elle pourrait atteindre entre 20% et 50% sur certains biens, produits et services. Partout en Afrique, l’inflation est en explosion. Cette situation impose de nombreuses contraintes financières aux populations, car les sources de revenus et les salaires restent largement inchangés face à la hausse du coût de la vie.

Les Perspectives de l’économie mondiale 2022 du Fonds Monétaire International (FMI) soulignent que les prix du carburant et des denrées alimentaires augmentent rapidement et que les populations les plus vulnérables des pays à faible revenu d’Afrique sont les plus durement touchées. La croissance mondiale devrait ralentir passant d’un taux estimé à 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022 et 2023.

Pour ces raisons et bien d’autres encore, les gens s’inquiètent de leur subsistance économique et recherchent plus de revenus. Ainsi, de nombreuses personnes se sont tournées vers la vente directe qui s’est avérée, au fil des ans, comme un moyen de création de sources de revenus supplémentaires.

Le secteur de la vente directe est à l’origine de l’économie collaborative ; laquelle a été vulgarisée par les entreprises technologiques ces dernières années. De nombreuses entreprises du monde entier utilisent le modèle commercial de vente directe pour promouvoir des produits et services uniques dans des catégories telles que le bien-être et la nutrition, les soins personnels et de beauté, les produits de soins à domicile, etc.

Pour de nombreuses personnes, la vente directe leur offre une excellente plateforme pour devenir des micro-entrepreneurs qui s’investissent dans la promotion et la vente de ces produits en tant que distributeurs de sociétés de vente directe. La croissance continue de l’industrie de la vente directe n’est pas surprenante. Historiquement, cette industrie a toujours connu une croissance pendant les récessions économiques.

En période de crise économique, les gens ont une prise de conscience renouvelée de la nécessité d’établir davantage de sources de revenus et pour ceux qui cherchent à démarrer une entreprise, la vente directe offre une opportunité d’en créer une qui ne nécessite pas beaucoup de capital ou limite les tracas opérationnels et logistiques liés aux entreprises traditionnelles.

Les entreprises proposant des produits de santé et de bien-être, telles que QNET, ont vu leurs ventes augmenter considérablement grâce à la sensibilisation accrue et aux préoccupations personnelles en matière de santé suscitées par la pandémie. Ces produits ont pris la tête des ventes directes mondiales avec 64,8 milliards de dollars US. La taille du marché mondial du bien-être s’élevait à 4,37 billions de dollars américains en 2020. Ce chiffre devrait atteindre près de sept billions de dollars américains d’ici 2025 (https://www.statista.com/statistics/491362/health-wellness-market - valeur/) Cette tendance devrait se poursuivre pendant quelques années encore.

Récemment, QNET a lancé une gamme de produits améliorée. Cela a offert à de nombreuses personnes l’opportunité de se lancer dans une aventure entrepreneuriale qui pourrait changer leur situation financière au mieux.

En dépit de certaines idées préconçues sur l’activité de vente directe, QNET s’efforce de les dissiper en fournissant plus d’informations sur le fonctionnement de l’entreprise, en offrant des opportunités entrepreneuriales, et en étant transparent dans toutes les transactions commerciales. QNET cherche non seulement à fournir à ses clients des produits de santé, de bien-être et de style de vie haut de gamme, mais également à offrir des opportunités entrepreneuriales aux personnes motivées, en particulier en cette période de crise économique.