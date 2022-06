Dio: Pose de la première pierre d’une nouvelle usine de cimenterie au Mali - abamako.com

Dio: Pose de la première pierre d'une nouvelle usine de cimenterie au Mali Publié le jeudi 2 juin 2022

Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a procédé à la pose de la première pierre de l’usine de cimenterie Atlas à Dio gare, ce jeudi 2 juin 2022.





Cette cérémonie a enregistré la présence du Président du Conseil national de transition, du Premier ministre, du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, du Ministre de l’Industrie et du Commerce, du Gouverneur de la région de Koulikoro et du Maire de la Commune rurale de Dio gare. Des diplomates accrédités auprès de la République du Mali étaient également présents à cette cérémonie en raison de toute son importance pour l’avenir de la Nation malienne.







Bâtie sur une superficie de 14 hectares, cette infrastructure économique, issue de la volonté de deux jeunes entrepreneurs maliens, contribuera à produire 800 000 tonnes de ciments par an et jouera sa partition dans la lutte contre le chômage au Mali.



Cette infrastructure permettra de réduire considérablement les importations de ciments au Mali et de hisser le pays à la tête des pays les plus industrialisés en Afrique de l’ouest, a soutenu Papa Oumar SAMAKE, Président Directeur Général (PDG) de la société Atlas.



Cette initiative cadre mieux avec la vision des autorités maliennes de soutenir toutes les initiatives nationales et surtout celles portées par la jeunesse malienne dans le cadre de l’épanouissement du pays, condition sine qua non de son indépendance, a indiqué le Président GOÏTA. Selon le Chef de l’État, « la réalisation de cette usine permettra de créer des emplois et de combler le déficit de ciment dans notre pays. Elle contribuera également à booster le secteur économique ».







Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Ould Mahmoud, a expliqué que cette pose de la première pierre traduit la volonté des autorités maliennes de mettre en œuvre la politique de développement économique. La présence du Président de la Transition à cette cérémonie est la preuve de l’intérêt que les autorités maliennes accordent au développement économique du pays et à l’entrepreneuriat, a témoigné le ministre Ould Mahmoud.



« Nous sommes très contents de cette initiative », s’est réjoui Mamadou Djan KANE, Porte-parole du Chef de village de Dio gare, qui a rappelé qu’à travers ses œuvres sociales, le Président GOÏTA a fourni Dio gare en eau potable en installant un château d’eau.







La durée de réalisation de ce projet est de trois ans. Le coût total d’investissement s’élève à près de 50 milliards de FCFA.



Le Président de la Transition a saisi l’occasion pour lancer un appel à tous les Maliens de l’intérieur comme de la diaspora à venir investir dans leur pays. Il les a rassurés de la disponibilité des autorités maliennes à les accompagner dans le strict respect des intérêts du peuple maliens.



Présidence de la République du Mali