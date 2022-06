Sommet extraordinaire de la CEDEAO : L’heure de la délivrance pour le Mali ? - abamako.com

Sommet extraordinaire de la CEDEAO : L'heure de la délivrance pour le Mali ? Publié le jeudi 2 juin 2022 | Le 22 Septembre

Les Chefs d’Etat de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) doivent se réunir le samedi en terre ghanéenne en sommet extraordinaire sur les situations malienne, guinéenne et burkinabè.



Pour ce qui concerne le Mali, après un travail diplomatique sous-marin, mené le Président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, l’heure de la fumée blanche semble être arrivée. En tout cas, selon des sources bien introduites, un accord entre notre pays et la Communauté sous- régionale se dessine au bonheur du peuple malien qui a beaucoup souffert.



Il est probable que l’accord trouvé s’articule autour de 16 mois à 18 mois, selon notre source. Les Chefs d’Etat de la CEDEAO se pencheront sur un chronogramme détaillé de la transition au Mali qui fera d’abord d’un consensus entre les deux parties, c’est à dire les autorités maliennes et la CEDEAO.



Pour rappel, le Mali vit depuis le 9 Janvier 2022 sous un embargo illégal et injuste imposé par la CEDEAO et l’UEMOA. Le peuple malien a résisté pendant presque que 5 mois, contre cette injustice orchestrée en son encontre.



Tous les regards seront braqués sur le samedi pour attendre la déclaration finale du sommet des Chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest.



Déjà des voies s’élèvent pour attirer l’attention des autorités de la transition malienne et celle des présidents de la CEDEAO sur la souffrance des maliens.



C’est le cas du comité exécutif de l’Adema PASJ qui s’est réuni le 30 mai dernier et a rendu public un communiqué dans lequel, il invite les Autorités de la transition et la CEDEAO à aller dans le sens d’un consensus, afin de lever les sanctions contre le Mali qui commence à toucher durement les consommateurs avec la flambée des prix première nécessité.



En tout état de cause, les Maliens attendent impatiemment cette levée des sanctions. La fumée blanche va t-elle jaillir pour le pays de Soundiata, de Babemba et autres….. Le communiqué final du prochain Sommet des Chefs d’Etat de la CEDEAO va nous édifier ce samedi.



Seydou Diamoutené