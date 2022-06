Concours d’accès à la fonction publique d’Etat: 76 postes inoccupés sur 883 ouverts ! - abamako.com

Concours d'accès à la fonction publique d'Etat: 76 postes inoccupés sur 883 ouverts ! Publié le jeudi 2 juin 2022 | Le challenger

Les résultats des concours directs de recrutement dans la fonction publique d’Etat au titre de l’exercice budgétaire 2021, ouverts suite au Communiqué n° 2021-000017/MTFPDS-SG-CNCFP du 30 décembre 2021, ont été publiés avec beaucoup de surprises. Sur 883 postes ouverts, 76 restent inoccupés.



Attendus avec impatience, les résultats des concours directs de recrutement dans la fonction publique d’Etat lancés fin 2021, dont les premières épreuves ont pris fin début mars, ont été publiés, le 31 mai 2022, par le département en charge de la Fonction publique. Si dans certaines catégories, il y a eu satisfaction à 100%, dans d’autres on note en revanche des regrets : 0 admis. C’est le cas du corps des ingénieurs des constructions civiles, spécialité : bâtiment. Sur 88 candidats inscrits, dont 80 présents au concours, aucun admis sur les 7 postes offerts. C’est aussi le cas dans le corps des ingénieurs sanitaires, spécialité : biologie médicale (Maintenance des appareils médicaux). 0 admis à l’unique offre qui a mis en compétition 3 candidats inscrits qui étaient tous présents.

Dans plusieurs catégories, le nombre recherché n’est pas atteint. Ce qui explique les 76 postes vacants à l’issue d’un concours autour duquel il ya eu beaucoup de vagues. On se rappelle par exemple que les détenteurs de licences dénoncent leur exclusion de ce concours. Certains se demandent également si l’on est en quête de compétences ou de diplômés.

Bonne carrière professionnelle aux nouveaux fonctionnaires et bonne chance pour de meilleures opportunités d’emplois aux recalés ! Sont à saluer les efforts du gouvernement dans la prise en charge de la demande sociale, notamment la cruciale question d’emploi des jeunes, dans un contexte très difficile pour notre pays. Nous l’exhortons à créer d’autres occasions et à mieux organiser les prochaines éditions.



Moussa DIARRA/Le Challenger