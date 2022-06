Dr Soumaré, président de l’AFD:«Le Sommet du 4 juin est celui de la dernière chance » - abamako.com

Dr Soumaré, président de l'AFD:«Le Sommet du 4 juin est celui de la dernière chance » Publié le jeudi 2 juin 2022 | Le challenger

Pour le président de l’Alliance des Forces démocratiques (AFD), Dr Modibo Soumaré, le sommet prévu ce 4 juin à propos du Mali est le sommet de la dernière chance. Pour lui, le Malien moyen broie aujourd’hui du noir à cause d’une posture populiste qui nous a maintenus dans un embargo aux effets et dégâts incalculables pour nos braves opérateurs économiques, mais aussi pour l’ensemble de la population.

«Le gouvernement doit dire à combien se chiffrent à ce jour les pertes de cette politique insensée. A ce sommet, le gouvernement devrait, malgré tout, se rendre à l’évidence et proposer un chronogramme raisonnable réaliste et les conditions qui vont avec.

En clair, le président de la transition doit mettre le Mali au centre du jeu politique en mettant en place un gouvernement inclusif de mission. Lequel devrait sortir des petits jeux politiciens pour faire face aux vraies missions de la transition, à savoir : l’organisation d’élections crédibles pour un retour à l’ordre constitutionnel comme le demande la communauté internationale et assurer la sécurité. Tous autres projets doivent être hors sujet.

La durée raisonnable ne doit pas dépasser 15 à 16 mois» selon le président Soumaré.



Drissa Togola/le Challenger