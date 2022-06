Incendie à l’usine CMDT de Koumantou : Au moins 1350 balles de coton parties en fumée - abamako.com

Incendie à l'usine CMDT de Koumantou : Au moins 1350 balles de coton parties en fumée Publié le vendredi 3 juin 2022 | Le Pays

Coton malien

Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mai 2022, une foudre a frappé l’usine de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (Cmdt) de Koumantou, région de Bougouni.



Cet incendie survenu dans l’usine Cmdt de Koumantou a détruit plus de 1350 balles de coton, soit 306 tonnes de fibre de coton.



Le feu a pu être maitrisé au bout de 10h par les soldats de feu de Bougouni et de Sikasso, avec l’appui des travailleurs de l’usine et la population de Koumantou.



Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Kéba Sangaré, accompagné d’une délégation, s’est rendu sur le lieu pour faire le constat et évaluer les dégâts.



Selon le chef de l’Exécutif régional, les dégâts causés par cette catastrophe naturelle touchent tous les Maliens à tous les niveaux. « Qui parle de coton parle de l’épicentre du Mali, aujourd’hui touché par une foudre qui a consumé à peu près 1350 balles de coton…», a déploré le gouverneur.



Le général de brigade Sangaré a tenu à remercier la population de Koumantou, mais surtout le chef de l’usine et ses employés pour l’effort qu’ils ont fourni pour extraire les balles de coton en feu vers des endroits sécurisés.



Quant au directeur industriel de la Cmdt, Moussa Yattara, il a souligné que leur système d’égrenage s’accompagne souvent de feu. « Malheureusement, ce feu vient de la foutre. On n’y peut rien ! C’est un phénomène naturel, mais nous allons gérer de sorte que la production soit totalement assurée », a-t-il rassuré.



Notons que pour arriver à bout de ce feu, 27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés par la direction régionale de Bougouni et de Sikasso.



A cela, s’ajoutent deux véhicules incendie et deux ambulances qui ont aussi été mobilisés.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



