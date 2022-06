Affaire des 600 millions FCFA d’aide à la presse : La Maison de la presse livre sa version des faits - abamako.com

Affaire des 600 millions FCFA d'aide à la presse : La Maison de la presse livre sa version des faits Publié le vendredi 3 juin 2022 | Le Pays

Dans les locaux de la MP (Maison de la presse), une rencontre d’information et de justification s’est tenue, hier jeudi 2 juin 2022, entre la Maison de la presse, les faitières et les patrons de presse. Objectif : éclairer la lanterne du monde des médias au sujet des 600 millions F CFA que les autorités de la transition annoncent avoir versés à la MP au titre de l’aide à la presse. La Maison de la presse dément l’annonce gouvernementale qu’elle qualifie de manipulation.



Tout est parti de l’émission ‘’Mali Kura Taasira’’ de l’Ortm. Une émission via laquelle le ministre invité expose le bilan de son département. Lors de son passage sur le plateau de la télévision nationale, le ministre de la Communication annoncé qu’une somme de 600 millions de francs a été versée, courant la transition rectifiée, à la Maison de la presse au titre d’aide à la presse, de 2019 à 2021. En tant que président de la MP, Bandiougou Danté et son staff n’ont pas manqué de répondre aux autorités de la transition. Selon le président de la MP, l’annonce du ministre « est biaisée. Elle n’est qu’une manipulation ». En compagnie de son équipe, Bandiougou Danté s’est inscrit en faux contre l’affirmation donnée aux Maliens par le ministre de la Communication, Me Harouna Toureh. D’après lui, le ministre s’est focalisé sur des montants déjà versés à la Maison de la presse bien avant l’arrivée des autorités de la transition rectifiée. « Nous rappelons que la transition a connu la rectification en mai 2021, suite à la destitution de l’ex-Président Bah N’Daw. Dans le cadre du bilan de la transition rectifiée, le ministre de la Communication a annoncé un montant de 600 millions versé à la presse. Quand un tel montant est annoncé dans un contexte de précarité pour les journalistes, les uns et les autres vont penser que c’est maintenant que ce montant vient d’être donné », a expliqué le président de la MP. Par la voix du ministre, le gouvernement soutient que les 600 millions ont été versés entre 2019 et 2021. Mais, ajoute le premier responsable de la presse, « il se trouve que ces montants ont été versés, justifiés et dépensés avant même le 18 août 2020, date du coup d’Etat contre l’ex-Président IBK. Nous avons fait un document qui retrace carrément les dépenses ayant été faites ces dernières années », a souligné M. Danté. Ainsi, la Maison de la presse n’a, dit-il, absolument aucun problème avec le pouvoir en place. « Seulement, il appartient aux autorités de prendre leur responsabilité », suggère Bandiougou Danté, non moins président de l’Urtel. Partant, il a invité le gouvernement à appuyer la presse malienne, « plutôt que de communiquer de manière qui vise à nous mettre en désaccord ». Et le patron de la MP de poursuivre : « L’information donnée par le gouvernement est une information biaisée, pour ne pas dire que c’est une information manipulée. Le gouvernement est en train de faire référence à des montants déjà partagés depuis des années ».



Face au comportement du gouvernement, la Maison de la presse estime être en droit de penser qu’il s’agit de représailles au différend entre les autorités de la transition et la MP sur la question de l’élection des membres de la HAC. Il s’agit aussi, dit-elle, de représailles suite aux contrevérités racontées par le PM Maïga devant le CNT, lesquelles ont été démenties par M. Danté. Le président de la Maison de la presse a profité de cette occasion pour revenir sur les projets de loi et les propositions de solutions remis au gouvernement par la MP relativement aux problèmes de la presse malienne. Des mesures qui, selon Danté, visent à refonder la presse. Dans un document qui retrace les conditions d’affectation et d’utilisation des fonds destinés à cette aide à la presse pour la période allant de 2018 à 2022, la MP rappelle que le montant prévu pour l’aide à la presse au Mali a toujours été, de 1996 à 2017, de 200 millions de FCFA. Cette aide était, jusqu’en 2016, totalement logée à la Présidence de la République. À partir de 2016, l’on a logé, sur ledit montant, 90 millions à la Présidence et 90 millions F CFA au ministère de la Communication. Cela fait des années que la Présidence ne verse pas le moindre sou sur les 90 millions, précise le patron de la MP.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS