Moussa Timbiné : « Le communiqué de Tréta n'engage pas le BPN… » Publié le vendredi 3 juin 2022 | Le Pays

Conférence de presse du collectif pour la défense des statuts et règlements du RPM

Bamako, le 17 février 2022. Le collectif pour la défense des statuts et règlements du RPM a tenue une conférence de presse à siège du section de la commune IV Tweet



Le Collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur du RPM (Cdsri-RPM) était face à la presse hier, jeudi 2 juin 2022, au siège de la section 5 du parti. Objectif : se prononcer sur le verdict de la Cour d’appel dans l’affaire qui l’oppose au président du parti, Dr Bokary Tréta. C’était l’occasion pour l’ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, Moussa Timbiné, de réagir au communiqué de Dr Tréta suite à la décision de la Cour.



Un jour après sa victoire contre le président du parti, le Collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur a fait le point devant la presse, en présence des dizaines de militants.



Les conséquences



Après avoir qualifié la décision de la Cour d’appel « d’une victoire éclatante et imposante » du Collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur du RPM, Me Baber Gano a expliqué les conséquences de cette décision (les conséquences de droit et politique).



Selon l’ancien député élu à Djenné, les conséquences de droit de la décision de la Cour d’appel sont, entre autres : l’annulation des décisions de la 3ème session comité central ; l’annulation de la candidature de Tréta comme candidat du parti ; l’annulation du bureau politique national ; l’organisation d’un congrès. Selon les conférenciers, tous les membres du bureau de Tréta ne sont que de « simples militants ». Selon l’ancien président de l’Assemblée nationale, les bureaux de sections mis en place dans les prochains jours ne seront pas reconnus.



Sur le plan politique, les conséquences sont énormes, selon Me Gano. A l’en croire, les activités du BPN doivent être arrêtées après cette décision de justice. Moussa Timbiné, pour sa part, a précisé que les sections mises en place en janvier sont nulles et de nul effet.



Réaction au communiqué de Tréta



A la suite de la décision de la Cour d’appel, Tréta a appelé les militants à continuer les activités du parti. « Nous invitons les responsables du parti a quelques niveaux qu’ils soient à poursuivre leurs activités d’animation, notamment à poursuivre les activités de renouvellement des bureaux des comités, sous-sections, sections et fédérations partout où cela se doit. Nous maintiendrons l’élan de supervision des conférences de remembrement et de renouvellement des sections de l’intérieur, de l’extérieur et des fédérations du parti », a-t-il indiqué.



Ce communiqué a été qualifié de « démagogique » par Me Baber Gano. Pour lui, ce communiqué sous-informe les militants.



Pour sa part, Moussa Timbiné a indiqué que le Collectif prône la cohésion et le rassemblement. « Tréta prend les décisions du parti dans son salon. Le communiqué de Tréta n’engage le BPN », a-t-il conclu.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS