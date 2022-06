Sommet extraordinaire de la CEDEAO et de L’UEMOA demain: Vers la levée des lourdes sanctions économiques et financières imposées au Mali - abamako.com

Sommet extraordinaire de la CEDEAO et de L'UEMOA demain: Vers la levée des lourdes sanctions économiques et financières imposées au Mali Publié le vendredi 3 juin 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Mesures de la CEDEAO contre le Mali: "Le peuple malien ne mérite pas ces sanctions" (Cadre d'échange des Partis et Regroupements politiques)

Si la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) couplée et celle de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) tenues le 09 janvier 2022, à Accra au Ghana, ont été soldées par une batterie de sanctions contre le Mali, celles de demain samedi 04 juin 2022 s’annoncent comme des Conférences d’espoir devant permettre de lever ces lourdes sanctions économiques et financières qui empêchent notre pays de respirer.



En ce qui concerne ces sommets de tous les dangers de la CEDEAO et de (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON