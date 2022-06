Techniques de propagande du gouvernement visant à enjoliver la situation sécuritaire: La primature rappelée à l’ordre par un ressortissant de Dire - abamako.com

Techniques de propagande du gouvernement visant à enjoliver la situation sécuritaire: La primature rappelée à l'ordre par un ressortissant de Dire Publié le vendredi 3 juin 2022 | Nouvel Horizon

Depuis le début de la seconde phase de la transition dite de « rectification de la trajectoire » les maliens découvrent chaque jour de nouvelles méthodes de gouvernance qui font penser à une autre époque qu’on pensait révolue. Il semblerait, après plus d’une année passée à la primature, que le première ministre Choguel K Maïga et son staff ont des intentions inavouées visant à embourber le Mali et les maliens dans une situation bien inconfortable. C’est du moins l’analyse qui ressort des multiples actes posés par la (…)







AWA CHOUAIDOU TRAORÉ –

NOUVEL HORIZON