Coopération Mali-Chine : Fin des travaux de la phase 2 de Kabala - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Coopération Mali-Chine : Fin des travaux de la phase 2 de Kabala Publié le vendredi 3 juin 2022 | Le Pays

Tweet





Dans le cadre de la finition des travaux de la deuxième phase de la cité universitaire de Kabala, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Amadou Kéita, et l’ambassadeur de la Chine au Mali, SEM. Zhilong, se sont rendus ce jeudi 2 juin 2022 dans ladite cité universitaire pour une visite de terrain. Ils se disent satisfaits de l’état d’avancement des travaux.







Dans la matinée du jeudi 2 juin 2022, le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Pr. Amadou Kéita, et l’ambassadeur de la Chine populaire ont profité de la finition des travaux de la phase 2 de Kabala pour faire une visite de terrain.



A l’issue de la visite de la bibliothèque du centre Confucius, qui sera dédié à l’apprentissage de la langue chinoise et à l’atelier d’impression, les deux personnalités se sont dites très impressionnées de ce qu’elles ont vu. Ainsi, le ministre Keïta s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux. Il a indiqué que les infrastructures « ultramodernes » qui seront mises bientôt à la disposition du Mali contribueront à l’épanouissement des activités éducatives. Le ministre a aussi mis l’accent sur l’importance de l’atelier d’impression qui permettra, dit-il, l’édition des ouvrages didactiques. Il a fini par remercier les Chinois pour les efforts qu’ils consentent en faveur du Mali. Par sa part, l’ambassadeur de la République populaire de Chine s’est dit fier et très heureux de ces travaux. Il a également apprécié la qualité des infrastructures qui seront disponibles bientôt.



Ba Samba Diarra, Stagiaire



Source: LE PAYS