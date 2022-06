Mines : le développement du contenu local au centre des préoccupations - abamako.com

News Économie Article Économie Mines : le développement du contenu local au centre des préoccupations Publié le vendredi 3 juin 2022 | L’Indépendant

L’hôtel Salam a abrité, mardi dernier, la conférence de Somifi, Somisy et Resolute avec les fournisseurs locaux sur la conformité des entreprises nationales aux standards de l’industrie extractive.









A cette occasion, le Directeur général de Somifi et Somisy, Mohamed Cissé, a souligné que le développement du contenu local est primordial afin de constater un réel impact de l’industrie minière et un développement durable pour le pays.



Dans la vision de Resolute Mining, ce contenu local doit accorder une place de choix à la promotion de l’emploi local, la collaboration avec les entreprises locales, le développement durable des communautés locales, l’inclusion des couches défavorisées, l’élargissement des retombées du secteur minier vers d’autres secteurs stratégiques. « C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour une approche intégrée, participative, inclusive et durable, prenant en compte les dimensions sociales, économiques et environnementales, afin d’avoir un contenu local qui contribue, de manière efficace et efficiente, aux développements de nos communautés et du pays, de façon durable « , a-t-il expliqué.



