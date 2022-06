Afrique à Versailles: Roi 12 12 et Dawala choisis comme ambassadeur - abamako.com

Les organisateurs de l’événement Afrique à Versailles sont en plein dans l’organisation de cet événement inédit qui sera marqué par des expositions, des conférences débats, des soirées galas, des matchs de football pour ne citer que ceux-ci. Cette activité faut-il le rappeler est organisée par plusieurs structures dont M2D PRO, Crache Ton Venin, l’Association Sida Foot, MALI EVENEMENT International présidé par Bouba Fané. Les initiateurs entendent à travers ce projet renforcer la coopération Afrique- France et faire connaître davantage l’histoire de la France au peuple Africain et du monde entier, des Pays africains.Ainsi, si le président sénégalais Macky Sall et la première dame ivoirienne Dominique Ouattara seront choisis comme parrains de l’évènement, les organisateurs ont porté leurs dévolu sur deux jeunes maliens qui font la fierté de notre pays à travers le monde comme ambassadeur de ce projet. Il s’agit de l’entrepreneur à succès Bassidi Dembélé dit Roi 12 12 et de Badiri Diakité dit Dawala patron de la marque Watibè. Notons que plusieurs personnalités dont les présidents des chambres de commerce, des patrons africains, Français et Américain, des ministres du commerce, de l’investissement, de la Culture, du Tourisme, des Mines et du Pétrole sont attendus à cette rencontre.