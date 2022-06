Coopération Mali-Russie: l’Association de Coopération Économique avec les Pays Africains reçue à la Primature - abamako.com

Coopération Mali-Russie: l'Association de Coopération Économique avec les Pays Africains reçue à la Primature Publié le vendredi 3 juin 2022

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, a reçu ce vendredi 3 juin 2022, une délégation de l’Association de Coopération Économique avec les Pays Africains conduite par le directeur du département de la coopération économique de l’association M. Andreï Albeshchenko, en visite au Mali. C’était en présence de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali SEM Igor Gromyko. L’association regroupe la plupart des grandes entreprises russes dans divers domaines de l’économie.



Au menu des échanges, la coopération économique entre le Mali et la Russie notamment dans les domaines de la fourniture des engrais, de carburant, du blé, de la construction d’infrastructures routières et ferroviaires.



M. Andreï Albeshchenko, a affirmé que son séjour au Mali est une suite de la visite ministérielle conduite par le ministre des Affaires étrangères M. Abdoulaye Diop à Moscou et espère que de nombreux accords de coopération seront signés.



Le Chef du Gouvernement a remercié M. Andreï Albeshchenko pour sa visite dans notre pays. « venir au Mali est un acte de foi et une preuve d’amitié profonde, les amis c’est comme les étoiles c’est dans l’obscurité que l’on les voit. », a-t-il rappelé. « Le Mali n’a jamais été isolé malgré la volonté affichée de certaines personnes et certains pays, nos amis sont nombreux dans le monde, et la Russie en fait partie. L’un de nos partenaires les plus fiables pour assurer la sécurité de notre population, de notre pays c’est la Russie» a rappelé le Premier ministre.



Choguel Kokalla Maïga a espéré une coopération économique entre le Mali et la Russie notamment dans les domaines de la fourniture des engrais, de carburant et de blé et la construction d’infrastructures routières et ferroviaires.



À la fin de la cérémonie, le Premier ministre a reçu une distinction de l’Académie internationale des telecommunication de Moscou dont il est membre depuis 2014.