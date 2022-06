Mali :L’Armée neutralise une quarantaine de terroristes au cours de plusieurs opérations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali :L’Armée neutralise une quarantaine de terroristes au cours de plusieurs opérations Publié le vendredi 3 juin 2022 | L’Essor

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé, la semaine dernière, une quarantaine de terroristes dont des responsables recherchés dans plusieurs opérations







Une vingtaine de blessés sont aussi signalés dans un communiqué de l’état-major général des armées publié jeudi soir, assurant que les FAMa continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélétigui.



Selon la même source, les FAMa ont réagi dans les actions aéroterrestres à une embuscade complexe sur l’axe Gossi-Gao ce jeudi avec un bilan provisoire « de deux morts et 9 blessés côté Fama avec 2 véhicules détruits par des engins explosifs improvisés et du côté ennemis 7 terroristes neutralisés ».



Sur le théâtre centre de l’opération Maliko, les FAMa ont neutralisé 02 spécialistes de pose d’engins explosifs improvisés de la katibat Serma. Et ceci dans le cadre des opérations de fouille, le 13 mai 2022, dans le secteur de Serma. « Les investigations ont permis d’identifier à ce jour l’un des poseurs du nom de Boukary Dicko, un lieutenant très actif et très influent dans la zone », précise le document.