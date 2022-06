Erdogan: Le Mali doit mettre un terme aux activités de l’organisation terroriste FETO - abamako.com

Erdogan: Le Mali doit mettre un terme aux activités de l'organisation terroriste FETO
Publié le vendredi 3 juin 2022

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que Türkiye continuera à soutenir le processus de transition politique et la lutte contre le terrorisme au Mali



Le président Recep Tayyip Erdogan a discuté au téléphone avec le président de la transition au Mali, Assimi Goïta.



C’est ce qui ressort d’un communiqué partagé vendredi par la présidence de Türkiye.



“Les relations turco-maliennes et les questions régionales ont été discutées lors de cet échange”, a précisé le document.



Le président Erdogan a déclaré, au cours de l’entretien, que Türkiye continuera à soutenir le processus de transition politique et la lutte contre le terrorisme au Mali, demandant à son interlocuteur le soutien du Mali dans la lutte de son pays contre le terrorisme de la même manière, en mettant notamment un terme aux activités de l'organisation terroriste FETO sur son territoire.



Exprimant sa grande satisfaction de contribuer au développement du Mali, Erdogan a assuré que les deux pays prendront des mesures pour améliorer leurs relations économiques et commerciales.



