Cité dans une affaire de malversations financières de plus de 2 milliards Fcfa : Le maire de Dialakorodji Oumar Guindo cuisiné au Pôle économique Publié le samedi 4 juin 2022 | Aujourd`hui

Suite à une plainte du “Collectif des contestataires de la mauvaise gestion du maire de la Commune rurale de Dialakorodji” contre le maire, Oumar Guido, relative à une malversation portant sur plus de 2 milliards de Fcfa, l’édile communal, à en croire plusieurs sources, était au niveau au Pôle économique avec son régisseur de dépenses, où ils ont longuement été cuisinés par rapport à leur gestion.



Bloqué depuis plusieurs années au niveau de plusieurs services de répression contre les infractions économiques, le dossier impliquant le maire de Dialakorodji a connu depuis la semaine dernière une nette évolution. Et pour cause ! L’inamovible élu de Djalakorodji, selon plusieurs sources concordantes, a été entendu à trois reprises avec son régisseur de dépenses par rapport à des soupçons de malversations financières qui ont été révélées par des élus.



Il nous revient qu’il est reproché au maire l’utilisation de reçus de marchés en lieu et place des quittances du Trésor public, en violation de l’article 275 du Code des collectivités territoriales portant fonds des CT qui dispose : “Les fonds des collectivités territoriales sont des fonds publics obligatoirement déposés au Trésor public”. Ce qui ne serait pas le cas au niveau de la mairie de Dialakorodji où ces fonds tombaient directement dans les poches du maire et de ses proches, à en croire les dénonciateurs.



Aussi, en violation du code des collectivités, le maire Guindo aurait recruté un élu communal comme agent des collectivités, toutes choses qui ne sont pas compatibles.



“Cette pratique d’élaboration des quittances parallèles, l’utilisation de reçus de marché en lieu et place de la quittance du Trésor public a fait perdre à la localité le montant de plus de 2 milliards de Fcfa”, nous a confié une de nos sources. C’est forts de ces arguments que les dénonciateurs ont déposé des plaintes au niveau de plusieurs services de répression des infractions économiques, comme le Bureau du vérificateur général, le Pôle économique, l’Oclei. Cependant, il se trouve que ces plaintes dormaient au niveau de ces services. Il a fallu que le Collectif interpelle les autorités politiques administratives et judiciaires pour que le dossier connaisse enfin une évolution avec la convocation du maire Oumar Guindo qui est de nos jours plus fréquent au Pôle économique que dans son propre bureau.



Reste maintenant à savoir quel sort sera réservé au maire de Dialakorodji. Les prochains jours nous édifieront davantage.



Kassoum THERA