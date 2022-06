Ghana : le président Alassane Ouattara à Accra pour un Sommet extraordinaire de la CEDEAO - abamako.com

News Économie Article Économie Ghana : le président Alassane Ouattara à Accra pour un Sommet extraordinaire de la CEDEAO Publié le samedi 4 juin 2022

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a quitté Abidjan, ce samedi 4 juin 2022, pour Accra (Ghana) où il prendra part à un Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, suivi d’un Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).