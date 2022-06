Eliminatoires CAN 2023 : Le Mali réussit sa première avec la manière - abamako.com

Eliminatoires CAN 2023 : Le Mali réussit sa première avec la manière Publié le samedi 4 juin 2022

En match comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la prochaine coupe d’Afrique des Nations CAN Côte-d’Ivoire 2023, les Aigles du Mali se sont imposés à domicile face aux diables rouges du Congo sur le score de 4 buts à zéro. Il s’agit là d’un score sans appel et sans bavure qui plus est acquis pendant les premières 45 minutes de la partie devant un public surexcité ayant rempli toutes les places du stade du 26 mars.



Le nouveau sélectionneur des Aigles Eric Sékou Chelle aura ainsi réussi son baptême de feu en faisant parler une ligne d’attaque restée longtemps muette. Avec ce score enregistré, les Aigles du Mali se hissent à la 1ère place du groupe G puisque dans l’autre match du groupe, c’est sur la plus petite des marques que la Gambie s’est imposée face au Soudan du Sud.



Signalons que pour le compte de la 2è journée prévue pour le 9 juin prochain, les Aigles se déplacent à Kampala en Ouganda pour y affronter le Soudan du Sud dans un match délocalisé.



ANDROUICHA