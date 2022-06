BCEAO : Jean-Claude Kassi Brou designé nouveau gouverneur par les chefs d’Etat de l’UEMOA - abamako.com

Publié le dimanche 5 juin 2022

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l'Union Économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont désigné le Président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, en qualité de futur Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), annonce une note officielle consultée par Abidjan.net.

Cette décision a été prise ce samedi 4 juin 2022, à Accra, lors d'une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'organisation régionale.

