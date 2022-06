Mali : travaux de construction lancés pour la première mine de lithium d’Afrique de l’ouest (ministre) - abamako.com

Mali : travaux de construction lancés pour la première mine de lithium d'Afrique de l'ouest (ministre) Publié le samedi 4 juin 2022 | Xinhua

Les travaux de construction sont lancés pour une mine à Goulamina, dans le sud du Mali, et cette première mine de lithium d'Afrique de l'ouest fera du Mali le troisième producteur mondial de lithium, a annoncé vendredi le ministre malien des Mines, de l'Energie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré.



"C'est avec une joie que j'ai procédé avec les DG (Directeurs généraux) de Leo Lithium et Lithium Mali SA au lancement des travaux de construction du projet de lithium de Goulamina, 1ère mine en Afrique de l'ouest exploitable sur 20 ans qui fera du Mali 3ème producteur mondial de lithium'', a twitté M. Traoré.



Selon les données de l'étude de faisabilité actualisée en décembre dernier, Goulamina devrait annuellement produire en moyenne de 726 000 tonnes de concentré de spodumène sur une durée durant 21 ans, avec un pic attendu à 880 000 tonnes par an. Ce qui fait de cette mine l'un des plus importants gisements de lithium à haute teneur non développés au monde et représentera 15 % de l'approvisionnement mondial actuel en lithium.



Leo Lithium, la coentreprise formée par l'australien Firefinch et le chinois Ganfeng Lithium pour piloter ce projet, a annoncé la semaine dernière une levée de fonds de 100 millions de dollars australiens (environ 72 millions de dollars US) dans le cadre de son introduction à la bourse australienne ASX.



Cette étape, selon des sources au ministère malien des Mines, est un pas en avant pour la société australienne qui ambitionne de séparer ses actifs d'or et de lithium au Mali où elle est aussi active sur le projet aurifère Morila (sud) et pour lequel elle a obtenu, mi-mai, une prolongation de 3 ans de la convention minière avec le gouvernement.



Utilisé pour produire des piles et batteries rechargeables ou à haute tension (65 %), le lithium est sollicité par l'industrie du verre et des céramiques (18 %) ainsi que des lubrifiants spéciaux. Il entre également dans le traitement de l'air vicié par le CO2, la métallurgie et l'industrie du caoutchouc ainsi que des thermoplastiques, la chimie fine et la production d'alliages.