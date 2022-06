Affaire dite loi de programmation militaire : plusieurs personnalités interpellées ce lundi à la cour suprême - abamako.com

Affaire dite loi de programmation militaire : plusieurs personnalités interpellées ce lundi à la cour suprême Publié le dimanche 5 juin 2022

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière en république du Mali, des personnalités et hommes politiques de haut rang sont convoqués par la cour suprême ce lundi 06 Juin.





Il s’agit notamment de Dr Boubou CISSE ancien PM et ancien ministre des finances, MR Tieman Hubert COULIBALY ancien ministre de la défense, Mr Mamadou IGOR DIARRA ancien ministre des finances, MR Tiena COULIBALY ancien ministre de la DÉFENSE. Mr BABALY BAH ancien PDG de la BMS, Général Mahamane Touré ancien chef d’état-major général des armées.



