Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger : Communiqué relatif aux combats entre la Plateforme et DAESH

La Plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger informe l’opinion publique nationale et internationale que des violents combats l’ont opposé aux côtés des Forces Armées Maliennes (FAMA) à DAESH/EIGS dans les localités d’Anderamboukane et de Tadjalalt ce jour 5 juin 2022.



La Plateforme déplore à l’issue des combats quelques véhicules endommagés et des blessés.

Du côté ennemi plusieurs dizaines de morts et du matériel détruit.

Les deux belligérants se sont repliés des zones de combats tout en restant à portée des armes les uns des autres.

La Plateforme souhaite un prompt rétablissement aux blessés et appelle le Gouvernement du Mali et la communauté internationale à venir renforcer le dispositif de protection des personnes et des biens mis conjointement en place par les FAMA et les mouvements de la Plateforme.

Ménaka, le 5 juin 2022

Pour la Plateforme

La cellule de communication