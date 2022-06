CEDEAO pour la levée des sanctions : Nana Afufo Ado, Goodluck Jonathan et Macky Sall attendus à Bamako avant le sommet du 03 juillet 2022 - abamako.com

CEDEAO pour la levée des sanctions : Nana Afufo Ado, Goodluck Jonathan et Macky Sall attendus à Bamako avant le sommet du 03 juillet 2022 Publié le lundi 6 juin 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com

Visite du président de la CEDEAO au Mali

Bamako, le 17 octobre 2021. Dans le cadre du suivi de la transition en cours au Mali, le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo- Addo, président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao, a effectué un déplacement à Bamako pour une visite de travail.











Les Maliens, dans leur entièreté, étaient plus que jamais convaincus que les lourdes sanctions économiques et financières imposées au Mali par la CEDEAO et l’UEMOA allaient être levées lors de la Session extraordinaire de ces deux organisations sous- régionales tenue à (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON