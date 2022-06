Aides à la presse 2019 et 2020 détournées par des représentants de certaines faitièress - abamako.com

Aides à la presse 2019 et 2020 détournées par des représentants de certaines faitièress Publié le lundi 6 juin 2022 | L'Inter de Bamako

En 2019, le directeur du journal Le Prétoire est le président de l’Association des éditeurs de presse écrite (ASSEP) et en 2020, le fondateur du Groupe Renouveau est le président de la Maison de la presse. Les deux chauffeurs du véhicule de malversations sont connus. Il ne reste plus qu’à ouvrir des enquêtes pour traquer les voleurs. Plus de 600 millions de F CFA détournés.Lorsqu’on est broyé par l’injustice, lorsqu’on subit un rejet sans cause, un refus sans raison, la tentation devient irrésistible de recourir au plus désespéré de tous les arguments: la violence. C’est donc ici et maintenant qu’il faut parler le vrai langage de la solidarité, celui qui, par le partage du revenu, des avantages et des garanties entre tous, permettra de réintégrer l’ensemble des Maliens dans la Communauté nationale. Aujourd’hui, sans autre passion que la justice, sans autre parti pris que celui des faibles, il faut simplement dire ce qui est. La vérité. Et le seul fait d’appeler les choses par leur nom, nous obligerait à les voir pour ce qu’elles sont. Donc, à les changer.



L'inter de Bamako