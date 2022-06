Une presse à scandale prospère au Mali: 152 parcelles attribuées à l’ASSEP et plus de 600 millions de F CFA détournés, des matériels confisqués - abamako.com

Une presse à scandale prospère au Mali: 152 parcelles attribuées à l'ASSEP et plus de 600 millions de F CFA détournés, des matériels confisqués
Publié le lundi 6 juin 2022 | L'Inter de Bamako

L’actuel président de la Maison de la presse (MP) est Bandiougou Danté et président de l’Union des radios et télévisions libres du Mali (URTEL). Il cumule les deux fonctions: présidence de la MP et de l’URTEL sans la moindre contestation. La rencontre du bureau de l’Association des éditeurs de presse privée, (ASSEP) conduite par son vice-président Boubacar Kanté, suite à la démission de son président, a été l’occasion par les journalistes d’apprendre de la bouche du Premier ministre que les fonds d’aides 2019 et 2020 ont été versés dans les comptes de la Maison de la presse. Et depuis cette déclaration du Premier ministre, ce fut la colère chez les journalistes, partisans du changement et d’un Mali Koura.Quant à notre confrère Danté, c’est une assemblée générale de justification qu’il organise pour se dédouaner auprès de ses confrères, avec des chiffres à l’appui. C’était mal connaître l’ire des journalistes. Avec des questions de clarification, ils ont mis Bandiougou Danté et son assistance en difficulté et qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Au Mali, c’est une presse à scandale qui prospère: 152 parcelles attribuées à l’ASSEP et 600 millions de F CFA d’aides à la presse détournés, des matériels offerts par des institutions et partenaires confisqués. Appel à la presseChers confrères, Engageons la lutte pour: faire démissionner le bureau de la Maison de la presse et suspendre les activités de l’Association des éditeurs de presse privée, (ASSEP) jusqu’ au remboursement des sommes détournées.Dénonçons: les multiples malversations; la naissance et la montée d’un journalisme affairiste. Une presse à scandale qui prospère et une presse d’opinion qui crèvent, de bons professionnels sans travail et des plumitifs qui s’enrichissent dans le «n’importe quoi», tel est le triste bilan de la presse malienne. Ne serait-il pas temps de moraliser tout cela dans l’intérêt supérieur de l’information ? Nous interpellons, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à s’investir pour sortir nos fonds des serres de la lionne et ses lionceaux.