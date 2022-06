Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières: 14 camions remplis de produits alimentaires suspectés de fraude interceptés à Sikasso - abamako.com

Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières: 14 camions remplis de produits alimentaires suspectés de fraude interceptés à Sikasso
Publié le lundi 6 juin 2022 | L'Indépendant

© aBamako.com par FS

Suite à une vaste opération de recherche menée de main de maitre, les Enquêtes douanières ont mis la main, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à Zégoua, région de Sikasso, sur 14 camions remplis de produits alimentaires, notamment des fruits et de l’huile végétale. Ces véhicules suspects ont été conduits dans la cour des Douanes pour des enquêtes approfondies.











Depuis quelques jours, la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières, a planifié, dans la plus grande discrétion, une vaste opération de recherche de plus d’une dizaine de camions contenant des produits alimentaires, dans la région de Sikasso. Cependant, certaines sources proches des enquêtes révèlent que » des informations circulant sur les réseaux sociaux ont failli perturber le plan de l’opération. Mais, du fait de la vigilance des agents, tous les camions recherchés sont interceptés sur la route de Zégoua « .



Une fois repérés à Sikasso, lesdits camions, au nombre de 14, ont été effectivement amenés à Bamako, sous bonne escorte de la mission dépêchée sur le versant ivoirien. Ils sont désormais stationnés dans les locaux de la Douane, à Faladiè, pour vérifier la suspicion de fraude qui pèse sur eux.



A travers cette opération complexe, menée par les Douanes maliennes, on a la preuve que les autorités de la Transition sont décidées à assainir l’environnement économique national, malgré les difficultés liées à l’embargo et à la crise pétrolière internationale, déclenchée par la guerre russo-ukrainienne.



Une autre source rassure que le Directeur général des Douanes, Amadou Konaté a personnellement suivi le déroulement de ces opérations, qui sont d’une grande importance dans le cadre de la lutte contre la fraude.



Il faut souligner que d’autres camions sont dans le ciblage des soldats de l’économie.



YC



Source: l’Indépendant