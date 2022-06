Kayes : Deux agents de la Croix rouge tués dans une attaque - abamako.com

Kayes : Deux agents de la Croix rouge tués dans une attaque
Publié le mardi 7 juin 2022 | Le Républicain

Deux agents de la Croix rouge malienne ont trouvé la mort, le mercredi 1er juin 2022, dans une attaque à Kayes, précisément sur l’axe Koussané-Kayes dans le sud du pays. « La Croix -Rouge Malienne a le profond regret d’informer l’opinion nationale et internationale qu’une de ses équipes en mission humanitaire à bord d’un de ses véhicules arborant l’emblème de la Croix-Rouge malienne a été attaquée, aux environs de 18 heures sur l’axe Koussané-Kayes cercle de Kayes. L’équipe était composée du chauffeur, du délégué expatrié de la croix rouge Néerlandaise, de la coordinatrice de projet et du comptable.



L’attaque a été perpétrée selon les premiers témoignages par des hommes armés qui ont surgi à moto et ouvert le feu sans sommation en direction de notre équipe », a indiqué, dans un communiqué, la Croix rouge malienne. La Croix rouge déplore la mort du délégué expatrié et du chauffeur du véhicule attaqué. « Suite à cet incident, la Croix-Rouge déplore la perte du chauffeur et du délégué expatrié », indique le communiqué, ajoutant que « les membres de l’équipe ont été profondément affectés par ce drame.»