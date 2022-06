Défense: 43 terroristes neutralisés, des sacs de riz récupérés - abamako.com

Dans un communiqué en date du 2 juin 2022, l’Etat-major général des armées annonce avoir mis hors état de nuire plusieurs dizaines de terroristes dans plusieurs zones du pays.



Dans le dit communiqué l’Etat-major général des armées annonce que les Forces Armées Maliennes (FAMa) continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui. Les terroristes dans de multiples actions désespérées ont ciblé les populations civiles comme suit : des chevaux des paysans dans le cercle de Djenné , abus et menaces constatés sur les populations à Youwarou et à Tara, restrictions des mouvements des moyens de transports sur le tronçon de Douentza – Boni, abus sur les forains dans la foire d’Isseye dans le cercle Mondoro. Depuis le dernier communiqué en date du 24 mai 2022 , les actions majeures des FAMa face à un ennemi désemparé se résument comme sur suit :



SUR LE THEATRE EST ET LA ZONE SUD DE L’OPERATION MALIKO



Les priorités opérationnelles ont porté sur les actions de sécurisation des populations et de ravitaillements des emprises FAMa. Les FAMa ont continué la précision du renseignement avec les perspectives de renforcement de la protection des populations et de leurs biens dans la région de Menaka.



Par ailleurs les FAMa ont réagi dans les actions aéroterrestres à une embuscade complexe sur l’axe Gossi-Gao cet après – midi avec un bilan provisoire de deux morts et 9 blessés côté Fama avec 2 véhicules détruits par des engins explosifs improvisés et du côté ennemis 7 terroristes neutralisés .



LE THEATRE CENTRE DE L’OPERATION MALIKO



Les FAMa, dans le cadre des opérations de fouille , le 13 mai 2022 , dans le secteur de Serma, ont neutralisé 02 spécialistes de pose d’engins explosifs improvisés de la katibat Serma. Les investigations ont permis d’identifier à ce jour l’un des poseurs du nom de Boukary Dicko, un lieutenant très actif et très influent dans la zone .



Le 24 mai 2022, les FAMa ont mené une opération aéroportée engageant les forces spéciales dans les forêts de Guanguel et Laourou dans le secteur de Tenenkou, ciblant un haut cadre de la katibat de Macina. Sur la base de renseignements précis reçus, les forces aériennes FAMa ont mené, dans la matinée du 27 mai 2022 aux environs de 06 heures, une frappe contre une base terroriste située à 03km à l’ouest du village de Serma commune de Boni, région de Douentza. Le bilan de cette frappe fait état de : 31 terroristes neutralisés dont des responsables recherchés : Abou Yahya Salahine, l’adjoint de l’émir de la katibat Serma ; – Abdoulaye Bah, alias Abdoul Fataha, chef de base dans le secteur de Niaki ; Dicko Boukari Alhadji Saidou alias Abdouljafar, logisticien terroriste Diallo Amadou alias Almoussada, originaire du village de Serma, grand chef dans le leadership de la katibat Serma. Sidi Ould Mohamed alias Abou Hazma, originaire du secteur d’Intillit, conducteur de Hamza Alcheguenty. Il est chargé de transporter des armes pour les combattants terroristes dans le secteur du Gourma. Abou Naïm, combattant de la grande base de Serma. Le corps d’un responsable terroriste est en cours d’identification. 27 autres terroristes ont été blessés au cours de cette frappe dont Moussa Hima Diallo, légèrement blessé à la jambe et à la tête. Ils ont tous été acheminés dans le village de Serma pour des soins .



Matériel : Deux ( 02 ) véhicules pick – up brûlés dont un ( 01 ) Kia ; – Une vingtaine de motos et divers matériels brûlés.



Le 30 mai 2022, également sur la base de renseignements précis, les groupes armés terroristes ont constitué un important stock de riz à Zetenga – hameau, village situé à 07 km au sud – ouest de Diabaly. Une reconnaissance offensive des FAMa aux environs de 16h00, a permis d’identifier le magasin contenant 67 sacs de riz qui furent récupérés et acheminés à la base FAMa . L’unité de reconnaissance a vigoureusement réagi à une prise à partie d’un des groupes armés lors de sa retraite, faisant 03 terroristes neutralisés .



L’Etat – major général des armées présente ses condoléances aux deux Fama morts au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L’état – major général des armées rassure les populations qu’aucun effort ne sera de trop pour les Forces Armées Maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherches de renseignements, de poursuites et de neutralisations des terroristes jusque dans leurs derniers retranchements se poursuivront inéluctablement .



