Lancement de la Quinzaine de l’environnement à Bougouni : La population du Banimotiè relève le défi de l’organisation - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lancement de la Quinzaine de l’environnement à Bougouni : La population du Banimotiè relève le défi de l’organisation Publié le mardi 7 juin 2022 | Le 22 Septembre

Tweet

La Quinzaine de l’environnement vise un changement de comportement en faveur de la protection de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie



Dans le cadre du processus de rotation de la Quinzaine de l’environnement, le lancement des activités de la 23ème édition s’est déroulé à Bougouni autour des thèmes suivants :« Une seule terre», pour la Journée mondiale de l’environnement, le 05 juin ;«Se relever ensemble de la sécheresse», pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le 17 juin. C’était sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga.



Devenue la 11ème région du Mali, par l’actuel découpage administratif, la region de Bougouni regorge d’importants écosystèmes naturels parmi lesquels, il y a le complexe Bougouni-Yanfolila, couvrant une superficie totale de 147 520 ha et un périmètre d’environ 410km.



Les défis environnementaux de la région sont entre autres : la dégradation accélérée des ressources naturelles (agricoles, forestières, pastorales, fauniques, piscicoles, etc.) ; la réduction de la qualité des eaux et des sols, due à l’érosion éolienne et hydrique ; l’envasement des bassins et des cours d’eau ; l’érosion de la biodiversité ; la prolifération des déchets liquides et solides, due à l’insuffisance des dépôts (transits et finaux) ; l’exploitation abusive des bois ; la pêche anarchique ; le braconnage et l’utilisation des produits chimiques pour l’orpaillage.



Ce sont autant de facteurs qui justifient le choix de Bougouni pour le lancement des activités de cette 23ème édition de la Quinzaine de l’environnement. Par ce choix, le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable affiche sa volonté de relever les défis environnementaux, en impliquant l’ensemble des acteurs à la campagne de communication, en faveur de la protection de l’environnement.



Ce lancement officiel donna ainsi le départ des activités programmées pour la présente édition. Celles-ci sont sensé se poursuivre dans toutes les capitales régionales, y compris le District de Bamako. À travers des expositions sur les bonnes pratiques de protection de l’environnement ; des conférences débats, magazines, de projections de films documentaires, sketchs ; des journées scientifiques, présentation et démonstration de nouvelles technologies ; la formation des journalistes /communicateurs sur les thèmes retenus ; la leçon modèle au niveau de l’enseignement fondamental sur les thèmes retenus.



Elles seront aussi marquées par : la formation de la société civile sur les thèmes retenus ; les visites de terrain des réalisations ; les campagnes de reboisement, regarnissages ; la campagne d’assainissement (concours de commune/ville/quartier propre) ; les manifestations sportives (football, course de vélos…) ; les manifestations socioculturelles (soirée culturelle) et la remise d’attestations aux participants.



L’organisation de la présente édition permettra de mieux cerner les défis environnementaux ; la protection des écosystèmes et la biodiversité, les changements climatiques en lien avec les deux thèmes ; un partenariat fécond autour de la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie avec toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, collectivités territoriales, société cvile, ONG, Secteur privé, Partenaires techniques et financiers, Scolaires, Universitaires et Chercheurs etc.)



Diakalia M Dembélé