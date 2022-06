Projet inclusif à Mopti: Le ministre Keïta, satisfait des réalisations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Projet inclusif à Mopti: Le ministre Keïta, satisfait des réalisations Publié le mardi 7 juin 2022 | Le 22 Septembre

Tweet

Le ministre du Développement rural, Modibo Keita a effectué du 3 au 4 juin 2022 une visite des installations du Projet inclusif à Mopti. Il était accompagné d’une forte délégation dont le Directeur du projet, Dramane Sidibé.



A l’entrée de la ville de Mopti, la délégation a été accueillie par le Gouverneur, colonel-major Abass Dembélé, le maire de la commune urbaine de Mopti, Issa Kanssaye, ainsi que les responsables du monde rural de la région.



Cette visite de deux jours à Mopti a débuté dans la soirée du vendredi par la réunion de débriefing du ministre sur les réalisations, des activités en cours, les perspectives et les difficultés rencontrées que le Projet inclusif par son directeur à l’hôtel Campement.



La première étape de cette visite ministérielle a été les installations sur le site de la Petite et Moyenne Entreprise (PME) de Planète distribution située sur l’axe Sevaré-Mopti. Sur ce site le maire de Mopti a fait savoir que le développement durable passe impérativement par la croissance économique et la promotion de l’emploi, notamment a travers le secteur privé.



Quant au président du Conseil régional de Mopti, Abdoulaye Maiga, il a dit que le conseil régional est obligé de poser des jalons du développement. Il y a plusieurs projets dans ce cadre dont celui-ci. ”Nous avons mis dès l’arrivée du projet, des programmes de travail, afin de mener à bord ce projet.



Le représentant des PME, Ousmane Allaye Cissé, PDG de Planète distribution qui, après avoir salué les responsables du projet, a déclaré que grâce à aide du projet Inclusif, les paysans ont fourni à notre entreprise plus de1000 tonnes de riz. Plus de 80% du riz mangé à Bamako est importé, donc avec l’aide du Projet inclusif, nous voulons que les maliens mangent le riz malien.



Après la visite, le ministre, s’est dit très ravi du PDG de Planète distribution qui joue un grand rôle et accompagne l’Etat dans la politique du développement agricole. ”Il aide les cultivateurs à s’équiper, elle les aide à avoir des intrants et elle empêche les paysans de brader leur production. L’entreprise achete et vend dans la région, elle contribue à lutter contre l’insécurité alimentaire dans la région. Dans le cadre de son partenariat entre le Projet inclusif, un magasin de 30/100 mètres pour pouvoir stocker les productions de ses organisation paysannes est en cours de construction. Non seulement Planète distribution achète, elle vend et est en train de construire d’autres usines ultra modernes”. Cette usine va permettre de produire quatre catégories de riz, 3 catégories de riz brisir, et une catégorie et une catégorie de riz long. En plus de celà, elle a sa propre marque d’amballage a t-il expliqué.



Poursuivant la visite des réalisations, la délégation s’est rendue à de la Cour de l’Office Riz Mopti à Sevaré, afin de visiter les matériels agricoles subventionnés à l’ORM.



La dernière étape de cette visite a été la laiterie de Sio/Soufouroulaye sur la route de Sevaré. A ce stade, le ministre a été très émerveillé par le résultat du projet inclusif. 590 litres par jour, c’est la quantité de lait produit par la laiterie de Sio/Samadougou.



Selon le ministre, cette laiterie de Sio permet, non seulement de créer les emplois, mais elle contribute aussi à lutter contre l’insécurité alimentaire dans la région. Ces propos ont été confirmés par Aboubacar Coulibaly, president de la coopérative de Somadougou, bénéficiaire du Projet inclusif. Selon ses explications, la coopérative est le numéro un en terme de production du lait et distribue dans plusieurs localités de la région. Selon M. Coulibaly, grâce au Projet inclusif, la coopérative a créé beaucoup d’emplois qui ont permis de lutter contre l’exode rural.



Après un tour dans les différents sites, le ministre déclaré: ”si nous arrivons à bien exploiter ce projet, le Mali va lutter contre la pauvreté, ainsi que l’insécurité alimentaire. Je suis vraiment satisfait de ce que je vois comme résultat obtenu ”. Une fois à Bamako, ajoute Modibo Keita ”nous allons voir ce que le gouvernement doit faire afin de consolider les acquis de ce projet”.



Selon ses explications, le projet aide la population à s’organiser en chaîne de production pour pouvoir tourner l’économie. Et, , c’est à travers des idéologies de la loi d’orientation agricole, que ce projet a été mis sur place pour permettre à la population d’être autonome a t-il dit.



”Il faut qu’on ait en tête qu’on peut se prendre en charge, si vous voyez que la Russie fait face à tous ses pays aujourd’hui, c’est parce qu’elle s’est bien préparée sur tous les plans. Préparons nous aussi, nous avons la terre et l’eau en abondance” a ajouté le ministre.



Pour directeur du Projet inclusif, Dramane Sidibé d’une manière générale sur les cinq régions d’intervention du projet à savoir Kayes, Koulikoro, Mopti, Sikasso et Ségou, il a pu avoir un certain nombre de résultats encourageants, notamment le financement de cinq partenariats, 58 contractualisation entre les petites et moyennes entreprises et les organisateurs de producteurs qui touche aujourd’hui 25 000 producteurs sur plusieurs filières, notamment le maïs, le sésame, le riz, le karité, la mangue etc.



Selon lui, ”Planete distribution a bénéficié d’un appui important pour l’extension de son unité de décorticage du riz et de construction de magasin et plus d’une vingtaine de motopompes au profil des producteurs de riz dans les plaines.



Rappelons que le Projet INCLUSIF, cofinancé par FIDA et le Royaume du Danemark, met à l’échelle les acquis du Programme de microfinance rurale (PMR) financé par le FIDA et du Programme d’appui à la croissance économique et promotion de l’emploi stimulées par le secteur privé (PACEPEP) sur financement du Danemark.



Il a pour vision de promouvoir une transformation durable des filières agricoles en améliorant l’inclusion financière et le partenariat économique entre acteurs depuis les groupes démunis, y compris les femmes et les jeunes et leurs organisations, jusqu’aux petites et moyennes entreprises agricoles et agro-alimentaires.



Il touchera 440 000 bénéficiaires directs issus des groupes démunis, des exploitations familiales rurales, des organisations professionnelles (coopératives, unions, fédérations) et des entreprises du secteur privé agricole. L’approche sera favorable aux femmes et aux jeunes (18 à 40 ans) qui représenteront respectivement au moins 50% de l’effectif touché.



Ajoutons également que ce projet a une durée de 6 ans (2019-2024) et couvre cinq régions à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti pour un budget indicatif de 58 milliards de FCFA.



Brehima DIALLO