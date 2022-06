Manifestation prétendue contre la vie chère : Qui veut se servir de la souffrance des Maliens ? - abamako.com

Manifestation prétendue contre la vie chère : Qui veut se servir de la souffrance des Maliens ? Publié le mardi 7 juin 2022

© aBamako.com par SA

Manifestation du Front Populaire contre la vie chère

Manifestation du Front Populaire contre la vie chère





Après avoir échoué sur tous les fronts, des individus malintentionnés, sous le couvert de certains politiques, veulent profiter de la cherté de la vie pour atteindre leurs objectifs. Le Front populaire contre la vie chère de Mariam Koné signale que cette manifestation prévue pour le vendredi 10 juin est une instrumentalisation d’une des causes les plus nobles au Mali. Elle a appelé les Maliens à ne pas se laisser instrumentaliser pour des causes personnelles.



Surprise de constater des affiches de mobilisation pour une manifestation contre la cherté de la vie, prévue pour le vendredi 10 juin, la présidente du Front populaire contre la vie chère, Mariam Koné, est sortie de son silence. Elle a déclaré que cette prétendue manifestation contre la cherté de la vie est une autre instrumentalisation d’individus malintentionnés ayant échoué sur la scène politique. Car, en tant que front de veille sur le prix des denrées de première nécessité depuis le début de la transition, elle signale qu’aucune de ces organisations qui souhaitent sortir vendredi n’était présente lorsque le Front populaire contre la vie chère battait seul le pavé contre la cherté de la vie au Mali. Donc, elle ne laissera pas ceux-ci se munir d’une cause aussi noble pour atteindre leurs objectifs connus de tous. « Le Front populaire contre la vie chère, en tant que Front de veille sur le prix des denrées de première nécessité, s’est battu tout seul sans aucune assistance des forces vives de la Nation », a-t- elle rappelé, tout en déplorant que ces mêmes forces politiques et autres groupements sont allés jusqu’à boycotter cette lutte au détriment des populations qui continuent de mourir à petit feu à cause de l’inflation.



Tout en reconnaissant le soutien de certains leaders politiques comme feu Soumeylou Boubèye Maïga et Amadou Koïta du PS Yelen Kura, Mariam Koné a rassuré qu’un document cadre est déjà en cours de finalisation, qui sera soumis aux plus autorités pour institutionnaliser cette problématique de vie chère au Mali. Un plan bien réfléchi par des experts qui permettra d’aider la partie dirigeante à faire face à cette question. « Si toutefois cette proposition n’est pas prise en compte, nous allons reprendre d’assaut les rues de Bamako et celles des régions », a-t-elle prévenu. En ce qui concerne cette prétendue manifestation de vendredi prochain, Mariam Koné a été on ne peut plus claire. Le Front populaire contre la vie chère n’est associé « ni de près ni de loin », a-t-elle fait savoir. « Nous, Front populaire contre la vie chère, nous ne nous reconnaissons pas dans ce rassemblement dit des forces vives de la Nation contre la vie chère », a-t-elle clarifié, tout en ajoutant aussi : « Nous n’allons laisser personne instrumentaliser les pauvres populations pour une lutte aussi noble. Personne ne va profiter de la pauvreté des Maliens pour se faire une opulence ».



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS