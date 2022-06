AN II du M5-RFP : Le double appel de Choguel Kokalla Maïga - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique AN II du M5-RFP : Le double appel de Choguel Kokalla Maïga Publié le mardi 7 juin 2022 | Le Pays

© aBamako.com par DR

Cérémonie de lancement de l`édition 2022 de la Quinzaine de l`environnement

Bougouni, le 5 juin 2022. Le premier ministre Choguel Kokalla MAīGA a procédé au lancement de l`édition 2022, la 23è du genre, de la Quinzaine de l`environnement qui va se dérouler jusqu`au 17 juin autour du thème "Une seule terre" Tweet





A l’occasion de la célébration du 2ème anniversaire du Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a non seulement plaidé pour l’union des Maliens, mais surtout tendu la main aux dissidents du M5. C’était le dimanche dernier au Cicb.



5 juin 2020-5 juin 2022. Le Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) a deux ans. Bien que fragilisé à cause des divergences à l’interne, le mouvement hétéroclite à la base du départ du Président IBK a tenu à célébrer ses 2 ans. L’occasion a été bonne pour le président de son Comité stratégique, l’actuel Premier ministre, de faire le bilan de la rectification de la transition et de plaider pour l’union des Maliens autour des autorités de la transition, afin de sauver l’essentiel, le Mali.



Selon le Premier ministre, bien que tout n’ait pas été rose pendant la rectification de la transition, les résultats obtenus sont bons. « Personne, de bonne foi, ne peut nier aujourd’hui que du point de vue de la sécurité, la situation s’est nettement améliorée. Personne, de bonne foi, ne peut dire que la lutte contre la corruption et l’impunité a été laissée à côté. Personne, de bonne foi, ne peut nier la volonté de réformes », a-t-il laissé entendre. Une preuve de la volonté des réformes, selon lui, c’est la tenue des Assises nationales de la refondation. Le chef du gouvernement a précisé aussi que lors du Conseil des ministres du mercredi dernier, le gouvernement a adopté le plan stratégique de la refondation sur 10 ans, son plan d’actions sur 5 ans et son plan opérationnel à court terme sur 24 mois.



Les autorités actuelles ont redonné au Mali toute sa dignité et son honneur. Cela fait partie du bilan du gouvernement en place, en tout cas, selon le Premier ministre. « Tout n’est pas rose, mais quand vous prenez le contexte international dans lequel la rectification a travaillé depuis un an, il y a des actes fondateurs, stratégiques de la restauration de la dignité du Mali, de l’indépendance de décision de notre État, de sa souveraineté. Personne ne peut nier que les Maliens ont trouvé le sentiment de fierté », a déclaré Dr Choguel Kokalla Maïga qui estime que « les militants et les militantes du M5-RFP doivent être fiers des résultats obtenus ».



Se retrouver pour sauver l’essentiel



Malgré qu’il soit accusé d’être « clivant » par certains de ses adversaires, l’ingénieur télécoms se bat corps et âme pour obtenir l’inclusion dans la gouvernance de la transition. « Aujourd’hui plus qu’hier, nous devons être en position d’appeler à l’union sacrée. C’est la conviction du M5 dès le départ. C’est aussi les orientations données par le président de la Transition », précise le président du Comité stratégique du M5, qui ajoute que son gouvernement, jusqu’à la date d’aujourd’hui, est à la quête de l’inclusion.



Aux forces politico-sociales, le Premier ministre lance un appel pressant : « Je voudrais donc, à l’occasion de ce 2ème anniversaire du M5-RFP, lancer un appel à toutes les forces politico-sociales, quel que soit ce qui nous a opposés avant le 18 août 2020, nous sommes des Maliens », dit-il. Pour le Premier ministre, les Maliens doivent se retrouver pour sauver l’essentiel. Il trouve également nécessaire de faire les réformes permettant d’aboutir à des élections propres, continuer la lutte contre la corruption et l’impunité atteindre un point de non-retour… « Je crois que nous devons mettre le Mali au-dessus de tout », plaide le Premier ministre.



Main tendue aux dissidents du M5



Il a également lancé un appel à ses camarades du M5-RFP. « Tous ceux qui, pour une raison ou autre, ont quitté le M5 ; sont fâchés, découragés, sont même déçus, il faut qu’on leur tende la main. Il faut aller vers eux, parler avec eux. Je suis convaincu que ce qui nous divise est plus petit que ce qui nous a uni », a-t-il prêché tel un leader religieux devant ses disciples.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS