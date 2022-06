Mali-Russie : Concrétisation des accords dans divers secteurs économiques - abamako.com

Publié le mardi 7 juin 2022 | L'Essor

© Autre presse par DR

L’ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromyko, reçu en audience par le Premier ministre

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu, le vendredi dernier, l’Association de la coopération économique de la Russie avec les pays d’Afrique.







C’était en présence de l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko. La délégation mettra à profit son séjour au Mali, qui va du 2 au 9 juin 2022, pour concrétiser les accords dans divers secteurs économiques comme l’approvisionnement en produits pétroliers et agricoles ainsi que le renouvèlement des infrastructures ferroviaires.

Pour rappel, du 18 au 21 mai, une forte délégation ministérielle, avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, s’était rendue en Russie en vue de diversifier les secteurs de coopération entre les deux pays.



Le directeur de l’Association de la coopération économique de la Russie avec les pays d’Afrique, Andrei Albeshchenko, a confié que sa délégation est au Mali pour parler de la livraison du blé, des engrais et des produits pétroliers de la Russie. «Nous allons procéder à la signature des accords de documents portant sur la coopération économique», a-t-il indiqué.



Pour sa part, le chef du gouvernement dira que le fait de venir au Mali en ce moment est un acte de foi, une preuve d’amitié. «Le Mali n’a jamais été un pays isolé malgré la volonté affichée de certains partenaires», a-t-il insisté, avant de se réjouir que les amis de notre pays, dont la Russie, sont nombreux à travers le monde.



Dr Choguel Kokalla Maïga a rappelé que les autorités de la Transition ont décidé de mettre la sécurité au cœur de leurs actions. «Après une analyse objective, nous sommes arrivés à la conclusion que l’un de nos partenaires fiables pour assurer la sécurité de notre pays, c’est la Russie», a-t-il dit.







Namory KOUYATÉ