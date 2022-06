Mali :La durée de la Transition fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022 (officiel) - abamako.com

News Politique Article Politique Mali :La durée de la Transition fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022 (officiel) Publié le mardi 7 juin 2022 | L’Essor

Le président de la Transition a signé lundi un décret fixant la durée de la Transition à 24 mois à compter du 26 mars dernier. La teneur du document a été rendue publique lundi soir à la télévision nationale

« La durée de la Transition est fixée à 24 mois, pour compter du 26 mars 2022 conformément à l'article 22 de la Loi nº2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition », précise le décret signé par le président de la Transition, colonel Assimi Goïta et le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga.

La durée de la prorogation de la Transition était au centre des pourparlers entre le gouvernement et la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest (Cedeao) qui a imposé des sanctions économiques et financières au Mali depuis janvier dernier.

Réunis samedi, à Accra, au Ghana, à la faveur d'un sommet extraordinaire, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont repoussé la décision de levée des sanctions contre notre pays au prochain sommet, prévu le 3 juillet prochain.

L'officialisation de la durée de la prorogation de la Transition par le gouvernement devrait accélérer l'obtention d'un consensus entre le gouvernement et la Cedeao, en vue d'une rapide levée de l'embargo.