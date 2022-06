«Nous unir pour réinventer le Mali» : Mohamed Salia Touré - abamako.com

«Nous unir pour réinventer le Mali» : Mohamed Salia Touré
Publié le mardi 7 juin 2022 | Le témoin

«Je fais partie des ainés d’un nouveau monde en émergence. Ce monde est sans pitié contre la médiocrité et le manque de vision. Il est une opportunité extraordinaire pour nous réinventer et permettre ainsi à notre pays d’inscrire durablement ses enfants dans la prospérité. Ce monde est issu d’une évolution organique de l’humanité sur deux bases : l’énergie et la communication. La première étape de cette évolution a commencé quand l’humanité a découvert et contrôlé le feu (énergie) et maitrisé la parole (communication). La deuxième étape de cette évolution a été engagée quand l’humanité a maitrisé l’écriture (communication) et les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz, nucléaire…). La troisième étape de cette évolution est à son début. Elle est le fruit de la maitrise du numérique (communication) et des énergies renouvelables. Le modèle économique et social dominant issu de la deuxième étape de notre évolution est en train d’atteindre ces limites. Les pays et nations qui en sont sortis dominants l’ont compris et travaillent déjà à s’adapter à cette réalité. Cependant, il leur faut une transition écologique de 30 à 50 ans.



Contrairement aux pays développés, le Mali n’a pas besoin de transition écologique ; il peut se réinventer tout de suite. Ses citoyens peuvent commencer à s’inscrire dans la définition de leur présent par un futur à construire ensemble et non par les héritages des crises de notre passé récent. Mais cette opportunité ne peut être saisie que si nous en sommes collectivement conscients. Un travail de pédagogie pour nous sortir des débats de clash et des « kòròfoli » est essentiel pour nous inscrire dans une dynamique qui va nous permettre de réinventer un Mali en phase avec les enjeux du nouveau monde en émergence. La codification de cette nouvelle géopolitique, avec comme principaux enjeux la préservation de la planète, les énergies renouvelables, le numérique, la culture, est en cours. Nous ne devons pas en être exclus. Sinon on va continuer à prendre la part du pauvre dans la communauté des nations.



C’est pourquoi je propose tout de suite un programme de construction citoyenne qui va nous permettre de construire un univers symbolique commun en phase avec les réalités du monde d’aujourd’hui et nous permettre de mettre nos talents ensemble pour réinventer le Mali tout de suite.



Mohamed Salia Touré, ancien ministre