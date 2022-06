L’ancien ministre Camara, de porte-parole à souffre-douleur - abamako.com

L'ancien ministre Camara, de porte-parole à souffre-douleur Publié le mardi 7 juin 2022 | Le témoin

Après l’ancien Pm et ministre de la Défense Soumeylou Boubèye Maiga, mort en détention provisoire sans avoir été entendu dans son dossier, Mamadou CAMARA est sans doute la plus grande victime vivante de la rocambolesque affaire d’achat des équipements militaires et l’avion présidentiel. Aux antipodes de l‘élément déclencheur décédé sans avoir été inquiété le moins du monde, l’ancien porte-parole et non moins Directeur de cabinet d’IBK croupit pour la deuxième fois dans la même affaire à la Maison d’Arrêt Central. Malin qui pourrait dire dans les détails ce qu’il lui est reproché, mais sa responsabilité dans le dossier ne devrait pas dépasser le cadre d’une correspondance adressée au Ministre de la Défense es qualité directeur de cabinet aux fins d’instruire au nom du président de la République sur le choix du sieur Mohamed Kagnassy comme intermédiaire dudit marché. Incarcéré puis libéré pendant qu’IBK séjournait encore à Koulouba, l’ancien ministre de la Communication devait derechef connaître les affres de la détention au détour du rebondissement de l’affaire pendant cette transition. Il paie ainsi pour avoir endossé par subordination une correspondance qu’il a pris soin de signer avec la mention P/O, chose que son employeur n’avait du reste de son vivant jamais contestée. Le ministère public, partie poursuivante, avaient pourtant tout loisir de clarifier du vivant d’IBK, dont la disparition devrait logiquement sonner l’épilogue de la procédure contre son proche collaborateur.