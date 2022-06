Guéguerre au sein du RPM : Diarrassouba plaide pour la mise en place d’un cadre de réconciliation - abamako.com

Guéguerre au sein du RPM : Diarrassouba plaide pour la mise en place d'un cadre de réconciliation Publié le mardi 7 juin 2022 | Le Tjikan

Le Collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur du RPM (Cdsri-RPM), récent victorieux de la crise au sein du RPM suite à une décision d’annulation de la résolution du Comité central et la recommandation spéciale, était face à la presse. C’était ce jeudi au siège de la section V du RPM. Face à la guéguerre à l’interne, Mamadou Diarrassouba, connu pour son engagement en faveur de l’unité politique, et d’autres au cœur du parti ont appelé, de tous leur vœu, aux retrouvailles. Histoire de se rassembler pour la cohésion du parti.



Après le rejet de la requête du Collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur du RPM (Cdsri-RPM) pour défaut de qualité par le tribunal de la commune II, la Cour d’appel de Bamako est revenu à la charge. Son verdict d’annulation de la résolution du Comité central et la recommandation spéciale, rendu public, a été salué par les responsables du Csdri qui se battent pour le respect des textes du parti.



A l’entame de ce point de presse, normalement convoqué pour faire le point de l’état du dossier, pour certains, c’était l’heure du triomphalisme affirmé du Cdsri, ils ont là tout faux. Et pour cause ? Mamadou Diarrassouba, secrétaire à l’organisation du RPM, l’infatigable adepte de la cohésion politique, était là, en compagnie d’autres, acquis à sa doctrine de paix, pour appeler à l’entente et à la cohésion au sein du parti.



Dans sa stratégie pour les retrouvailles, l’homme, on le sait plus conciliant et rassembleur, a exhorté tous les protagonistes à reconsidérer leurs ambitions. Et cela, au profit de l’idéal politique commun qui a permis à ce parti de gagner la confiance des Maliens et d’assumer la charge suprême de gouverner le pays. Un riche et rebondissant héritage politique, fait de hauts et de bas, qui engage tout le parti.



Il est donc normal, pour lui, qu’après une sentence judiciaire, la sagesse puisse prévaloir au sein du parti. Et pour cela, argumente-t-il, les aînés doivent prendre la relève, en privilégiant l’option de la paix.



« Je ne veux pas qu’on associe les sections à cette guéguerre du sommet », s’est-il défendu, en estimant par ailleurs qu’en pareille circonstance, ce sont les aînés, censés constituer une référence en sagesse ; qui doivent entreprendre des actions à concilier les deux camps dissidents.



D’ailleurs, croit-il savoir, « les sections ont un rôle prépondérant dans la gestion de cette crise. Et si elles entrent dans la danse, les bases s’éclateront et la réconciliation deviendra très difficile par la suite. Voilà pourquoi le natif de Dioïla, l’homme politique au four et au moulin de toutes les bonnes initiatives du RPM, est décidément bien acquis à la mise en place d’un cadre de réconciliation entre les protagonistes.



L’homme politique y est attaché à son idéal de paix d’autant qu’il s’en convainc que « pour prétendre présenter un candidat à la présidentielle, il faut au préalable mesurer le poids du parti. Sans cela, rien n’est possible ; car, les données sur le terrain peuvent changer ». Et d’ajouter, pour conforter sa prise de position en faveur de la paix des braves : « Quand on construit un mur, on doit le crépir pour le consolider. En politique, crépir un mur, c’est entretenir la cohésion, le rassemblement et faire des concessions. Qui parle de concession, parle de baisse d’ambitions ». Vérité politique de tous les temps. Reste maintenant à savoir jusqu’où cet homme réaliste, profondément acquis aux retrouvailles politiques, et ses compagnons politiques, qui le soutiennent dans cette initiative de main tendue au sein du parti, seront-ils suivis ? Pour la rédemption politique recherchée de ce grand parti.



Pour rappel, il est notable de savoir que le Rassemblement pour le Mali (RPM) a tenu les assises de son 4e congrès ordinaire, en octobre 2016, au Palais de la culture qui a élu un bureau pour un mandat de 3 ans. Dès lors, pas de renouvellement de l’instance dirigeante du parti.



A l’assaut de la cohésion au sein du parti, en dépit du verdict de la Cour d’appel qui donne parfaitement droit aux prétentions du Collectif, décidément victorieux de sa démarche de remettre le parti en bonne trajectoire, Mamadou Diarrassouba et les siens, favorables au grand rassemblement du parti, devront mettre leur talent politique pour empêcher le RPM de sombrer dans la désunion un an seulement après le décès brutal de celui qu’ils considéraient tous, avec une affection renouvelée, comme le président-fondateur.



Oumar KONATE