News Politique Article Politique Abdoulaye Diop à propos du double sommet CEDEAO – UEMOA du 4 juin dernier: « Nous nous attendions à ce que ces sanctions soient levées immédiatement » Publié le mardi 7 juin 2022 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Abdoulaye Diop, Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Le double sommet de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) se sont déroulés le samedi 04 juin dernier à Accra au Ghana sans pouvoir parvenir à un compromis pour la levée des sanctions contre le Mali . C’est bien sûr le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale M. Abdoulaye Diop accompagné de son collègue de (…)





BABA DEMBÉLÉ – NOUVEL HORIZON