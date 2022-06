Bio-informatique : les Data Sciences et la crise du Covid-19 au menu du 3e symposium de l’ACE-B - abamako.com

Le Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique (ACE-B) organise du 6 au 11 Juin 2022 la troisième édition de son symposium. La cérémonie d’ouverture de cette rencontre scientifique a lieu au Centre universitaire de recherche clinique (UCRC), sous la présidence du Pr Seydou Doumbia.



« Les Data Sciences et la crise du Covid-19 ». C’est le thème du symposium suivi d’un atelier de formation. « Tout le monde sait que le Covid-19 a impacté le monde, ce thème vise à interroger la bio-informatique pour trouver des solutions à la maladie », a indiqué le Professeur Mamadou Wélé, directeur de l’ACE-B. Ainsi la bio-informatique et les data sciences permettent d’étudier la biologie du virus, son épidémiologie et proposer un traitement à la maladie.



Inauguré en 2015, le Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique (ACE-B) du Mali est le premier centre du genre en Afrique financé par les National Institutes of Health (NIH). Le second centre a récemment vu le jour en Ouganda. A ce jour, l’ACE-B a formé 30 étudiants de différentes nationalités sur quatre cohortes. Les prochains appels à candidatures seront lancés pour la cinquième cohorte.



Outil d’accélération de la recherche in silico, la bio-informatique peut révolutionner aussi bien le domaine de la santé, l’agriculture, l’industrie… Aussi, le plus grand défi du Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique du Mali est le problème de local. Depuis sa création, le centre est logé dans des salles de classe exiguës de la Faculté de Science et Technique sur la colline de Badalabougou. « Il nous faut un siège digne du nom », a plaidé le directeur Wélé. Et d’expliquer : « Les NIH financent en équipements, mais ne construisent pas ».



